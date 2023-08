Yayasan Mochamad Thohir Beri Beasiswa TAMBA kepada 5 Orang

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Mochamad Thohir menandatangani MoU dengan Yayasan Alumni of University of Southern California Indonesia (AUSCI) untuk memberikan beasiswa TAMBA (Thohir – AUSCI – Marshall MBA) senilai $1 Juta dolar AS bagi lima orang Indonesia, untuk mengambil program studi magister (S2) International Business Education and Research MBA di USC Marshall School of Business.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Ketua Yayasan Mochamad Thohir Garibaldi Thohir dan Sekretaris Umum AUSCI Bambang Suwarso dalam acara yang dihadiri oleh Dekan USC Marshall School of Business Geoffrey Garrett pada Kamis, (3/8).

Program beasiswa ini dicetuskan oleh Yayasan Mochamad Thohir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan wawasan bisnis dan jejaring berskala internasional.

“Dalam menghadapi tantangan baru di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, Indonesia harus menumbuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kompetensi, pengetahuan maupun wawasan global yang sejalan dengan perkembangan bisnis dan industri internasional," ujar Garibaldi Thohir.

Oleh karena itu, Yayasan Mochamad Thohir bekerja sama dengan AUSCI menyelenggarakan program beasiswa TAMBA untuk mengirimkan lima calon pemimpin bisnis masa depan bangsa ke salah satu sekolah bisnis terbaik di Amerika Serikat, yaitu USC Marshall School of Business.

"Kami optimis bahwa penerima beasiswa TAMBA akan mengembangkan kompetensi di bidang bisnis internasional, meningkatkan jaringan global dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan industri di Indonesia," sebutnya.

Beasiswa bernilai total $1 Juta dolar AS ini meliputi biaya pendidikan, biaya perjalanan serta biaya hidup untuk 5 mahasiswa Indonesia selama total periode 5 tahun.

Salah satu persyaratan fundamental untuk menerima beasiswa adalah komitmen dari kandidat untuk melanjutkan karir mereka di Indonesia selama minimal lima tahun setelah menyelesaikan studi.