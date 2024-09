Y.O.U Gandeng Lovepink Kampanyekan #CaringGlow

jpnn.com, JAKARTA - Y.O.U berinisiasi bersama Yayasan Daya Dara Indonesia (Lovepink) menggalakkan kampanye #CaringGlow melalui produk unggulan dari Y.O.U, Radiance Glow Illuminating Serum.



Kampanye itu merupakan wujud nyata dari komitmen Y.O.U yang memang peduli, dan mendukung para perempuan di Indonesia.



"Sejak pertama kali Y.O.U diluncurkan, Y.O.U terus berinovasi dengan menghadirkan produk kecantikan yang aman dengan menggabungkan kebaikan alam yaitu menggunakan bahan-bahan alami dengan teknologi canggih."

"Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi Y.O.U yakni Healthy Skin, Glowing Life," ujar Arkanda Saecario Wicaksono, selaku Product Marketing Manager Y.O.U. dalam keterangannya, Rabu (18/9).



Terinspirasi oleh kecantikan dan kekuatan yang dimiliki para perempuan Indonesia, Y.O.U bekerja sama dengan Lovepink dalam meningkatkan kesadaran tentang kanker payudara melalui kampanye #CaringGlow.



"Melalui produk unggulan kami, Y.O.U Radiance Glow Illuminating Serum, kami berharap dapat mewakili kepedulian Y.O.U terhadap kesehatan perempuan dan memperkuat pesan tentang pentingnya pencegahan kanker payudara," kata Arkanda Saecario Wicaksono.



Secara khusus, #Caring mencerminkan kepedulian Y.O.U dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kanker payudara.



Sementara itu, #Glow tidak hanya melambangkan kecantikan yang terpancar dari luar berkat serum pencerah Y.O.U Radiance Glow Illuminating Serum, tetapi juga kekuatan dan kecantikan dari dalam yang terpancar.



Dalam kampanye #CaringGlow, Y.O.U bersama Lovepink melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya penyuluhan maupun edukasi yang akan diselenggarakan secara online dan offline, juga USG skrining secara gratis di beberapa universitas dan rumah sakit di daerah Jabodetabek.



Seluruh kegiatan itu dilakukan pada periode September hingga Oktober 2024.



"Harapan kami melalui kolaborasi ini, dapat meningkatkan kesadaran perempuan Indonesia akan pentingnya mencintai diri sendiri dan sekitar dengan memperhatikan kesehatan, khususnya dalam memahami pentingnya kesadaran akan kanker payudara," ucap Arkanda Saecario Wicaksono.



"Serta merupakan salah satu wujud kepedulian Y.O.U kepada konsumen setia kami, yang kami tuangkan dalam aksi nyata bersama Lovepink," sambungnya.



Menurut World Health Organization (WHO), pada 2020 terdapat 2,3 juta kasus kanker payudara dengan 685 ribu kematian secara global.



Hingga akhir 2020, terdapat 7,8 juta perempuan yang telah hidup dengan penyakit ini selama lima tahun terakhir.



Ketua Yayasan Lovepink Indonesia, Dede Gracia mengatakan wanita lebih rentan terkena kanker payudara dibandingkan pria, karena paparan estrogen yang lebih tinggi.



"Data menunjukkan bahwa kanker payudara merupakan pembunuh nomor satu bagi perempuan. Penting untuk menyadari risiko ini terutama, karena makin banyak kasus yang ditemukan pada perempuan muda. Dengan melakukan deteksi dini, 98% pasien memiliki peluang untuk sembuh," tutur Dede Gracia.



"Memiliki misi mengurangi pasien kanker payudara stadium lanjut pada 2030, Lovepink membuka akses edukasi, informasi, dan deteksi dini, serta memberikan dukungan moral bagi para pasien," imbuhnya.



Selebritas Aaliyah Massaid juga ikut menggalakkan kampanye #CaringGlow.



Dia pun merasa bangga, karena bisa menjadi bagian dalam inisasi Y.O.U dan Lovepink.



"Siapa sangka dari kecocokanku dengan produk-produk skincare Y.O.U, terutama Y.O.U Radiance Glow Illuminating Serum di sisi lain aku turut sekaligus berpartisipasi dalam kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan kanker payudara," ucap Aaliyah Massaid.



Istri Thariq Halilintar itu juga berharap melalui kampanye tersebut bisa makin menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan kulit dan tubuh. (mcr7/jpnn)