Yovie & Nuno Meriahkan Peluncuran Produk Skincare Kojiesan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan 10 tahun di Indonesia, brand skincare Kojie.san milik Beauty Elements Ventures Inc (BEVI) asal Filipina, meluncurkan produk baru di Jakarta.

BEVI sebagai perusahaan yang menaungi Kojie.san, menggandeng UICCPI sebagai distributor produk di Indonesia untuk memeriahkan satu dekade Kojie.san di tanah air.

Perayaan satu decade Kojie.san di Indonesia itu digelar di Bengkel Space, SCBD, Jakarta, dengan mengundang perwakilan distributor dari berbagai wilayah di Indonesia, trade accounts, e-commerce, UICCPI salesmen, dan KOL.

Hadir dalam kegiatan itu, President and CEO of BEVIJazz Burila; Managing Director of BEVI Jun Matos; serta President Director of PT UICCP Indonesia, Andreas Maliwa.

Acara dimeriahkan special performance yang menggambarkan peluncuran tiga produk terbaru Kojie.san dan tiga produk terbaru persembahan dari BEVI Filipina.

Acara peluncuran ditutup dengan penampilan Yovie & Nuno.

Demi memenuhi kebutuhan pasar skincare di Indonesia, BEVI membuktikan dengan adanya banyak inovasi pada produk yang diluncurkan, seperti Kojie.san Tinted Sunscreen, Kojie.san Super Serum, Kojie.san Sun Protect.

BEVI juga turut memperkenalkan beberapa produk selain Kojie.san yaitu Defensil, Beauty Prime, serta Danarra.