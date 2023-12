Zaskia Adya Mecca Bagi Tip Memandikan Anak Bebas Drama, Ini Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca berbagi tiga tip memandikan anak agar terasa menyenangkan dan bebas drama.

Berdasarkan Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, sekitar 60 persen anak usia 18-48 bulan sering mengalami tantrum untuk menghindari sesuatu dari aktivitas yang tidak disukainya, salah satunya mandi.

Oleh karena itu, orang tua wajib memiliki pengetahuan dasar tentang aturan dan tahapan yang benar sebelum memandikan anak.

Memiliki lima anak, Zaskia Adya Mecca juga rupanya mengalami hal serupa.

Dalam acara talkshow bersama Cessa di acara IMBEX 2023, Zaskia berbagi tip untuk para orang tua:

1. Cari Tahu Penyebab Anak Sulit Diajak Mandi

Sebelum memandikan anak, Zaskia lebih dahulu memerhatikan frekuensi, waktu, kondisi anak dan lainnya sebelum mandi.

Orang tua juga perlu memerhatikan respons anak saat mandi dengan cermat.

Kira ada hal yang membuat anak tidak nyaman.