24 Jam Menuju Hari Patah Hati Nasional Episode Dua

Raisa Deklarasikan Hamish Daud Tunangannya dengan Tatapan Mesra. Foto Instagram

Hari yang bikin baper itu sudah di depan mata. Tanggal 2 September 2017 akan tercatat sebgai hari patah hati nasional episode dua.

Ya, setelah mematahkan hati banyak orang saat lamaran pada 21 Mei lalu, pasangan berjuluk couple goals 2017 itu menikah!

Aktor Hamish Daud, 37, bakal meresmikan statusnya sebagai suami penyanyi yang dikenal karena suara merdunya dan pesonanya yang luar biasa, Raisa Andriana, 27.

Akad nikah bakal berlangsung tepat 24 jam sejak berita ini terbit, alias pukul 09.00 WIB di Ayana Midplaza, Jakarta. Setelah itu pada malam harinya akan digelar resepsi di tempat yang sama.

Manajer kedua artis tersebut memilih tak mau diwawancarai soal pernikahan itu. Meski demikian, Raisa masih sempat mengunggah beberapa video kegiatannya lewat Instastory.

Pelantun Kali Kedua tersebut kemarin berolahraga. Salah satunya, melakukan gerakan squat dengan menambahkan beban 10 kilogram.

Selain itu, Raisa berjalan lurus dengan membawa dua beban berat. ’’This one is not fun,’’ tulis Raisa dalam video itu.

Raisa juga memperlihatkan kebersamaannya dengan keluarga yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Raisa mengenakan gamis batik berwarna cerah. Seperti biasa, dia terlihat cantik.

Sumber : Jawa Pos