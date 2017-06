90 Persen Komentar Jelek Buat Demian Datang dari Pesulap

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Mentalis dan ilusionis profesional, Deddy Corbuzier prihatin dengan cacian yang melayang ke Demian Aditya.

Ya, setelah tampil memukau di panggung America's Got Talent (AGT) 2017, Demian tak hanya mendapat apresiasi atau pujian, namun juga komentar cacian.

Ada yang menganggap apa yang dilakukan di AGT biasa saja, tahu rahasianya, hingga melabeli istri Demian, Sara Wijayanto berlebihan atau menganggap Demian menyogok agar bisa tampil di AGT

"Saya berani bertaruh yang comment jelek itu 90 persen pesulap," ujar Deddy dalam video YouTube-nya.

Deddy menantang si pembuat komentar negatif kepada Demian, menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. "Kalau Anda tahu caranya bagaimana, show me what you can do," ujarnya.

Pemilik nama Andreas Deodatus Deddy Cahyadi Sunjoyo ini kemudian mengakui, situasi seperti yang dialami Demian ini pernah dia alami. "Hinaan, cacian makian dari pesulap-pesulap yang tidak suka sama saya," tuturnya.

Deddy mengungkap, ketika dia tahu Demian tampil di AGT 2017, dia tak segan memberi apresiasi.