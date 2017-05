Anggun C Sasmi: Harga Memajukan Jakarta Selama 3 Tahun Akhirnya Dibayar

Anggun C Sasmi. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Menetap di luar negeri, rupanya tak membuat Anggun C Sasmi tidak update akan informasi di Indonesia.

Penyanyi Indonesia yang sudah go internasional ini terus memantau perkembangan peristiwa terkini yang terjadi di Indonesia.

Salah satunya terkait vonis dua tahun yang dijatuhkan kepada Basuki Tjahja Purnama, Selasa (9/5).

Anggun termasuk salah satu artis yang menyayangkan Ahok dijatuhi hukuman dan dijebloskan ke penjara.

Lewat akun Instagram-nya, ibu satu anak ini mencurahkan unek-uneknya. Menurut dia hukuman yang Ahok terima tak sepadan dengan apa yang sudah dilakukannya selama memimpin DKI Jakarta.

"Harga memajukan Jakarta selama tiga tahun akhirnya dibayar dengan dua tahun hukuman penjara. What country on earth has ever done that? Mine," tulis Anggun.(chi/jpnn)