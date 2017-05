Anonymous Beri Peringatan Buat Tim Buzzer Ahok, Termasuk soal Rizieq-Firza

Foto: YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video yang mengatasnamakan dari Anonymous beredar di media sosial. Video tersebut berisi peringatan yang ditujukan kepada tim buzzer Ahok.

Dalam video berdurasi satu menit 25 detik itu, Anonymous mengancam melakukan serangan jika tim buzzer Ahok bersikeras mencatut nama mereka berkaitan dengan video dan teks Whatsapp mengenai skandal Habib Rizieq dan Firza Husein.

“Kami akan memanggil pasukan Anonymous untuk melakukan hack, membajak, membocorkan database, dan mengambil alih semua website buzzer Ahok,” kata pihak yang mengatasnamakan Anonymous dalam videonya di Youtube.

Dalam videonya, Anonymous juga memperingatkan agar nama mereka tidak dibawa-bawa dalam masalah politik yang terjadi di Indonesia.

“Peringatan terakhir! Jangan berani lagi membawa nama kami untuk kepentingan permusuhan kalian,” ucapnya. (gil/jpnn)

Berikut isi pernyataan dari pihak yang mengatasnamakan Anonymous:

Greeting citizens of the world, we are anonymous. People of Indonesia it has come to our attention, as we’ve heard that AHOK BUZZER TEAM has mention us on their video and whatsapp text about Habib Rizieq and Firza scandal.