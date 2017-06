Astaga! Semakin Banyak Orang Jadi Gemuk Saat Ini

Obesitas. Foto:Health

SHARES

jpnn.com - HAMPIR sepertiga dari populasi dunia ternyata telah mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.

Jumlah orang gemuk telah naik berlipat ganda sejak 1980 di 73 negara.

Itu berdasarkan tim peneliti global menulis di New England Journal of Medicine.

Dua belas persen orang dewasa dan lima persen anak-anak tergolong obesitas, yang berarti indeks massa tubuh mereka (BMI), ukuran tinggi hingga berat badan, tidak proporsional.

"Pada 2015, sebanyak 107,7 juta anak-anak dan 603,7 juta orang dewasa mengalami obesitas," kata tim peneliti di Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di University of Washington.

"Pada tahun 2015, mereka dengan BMI yang tinggi menyumbang 4 juta kematian, yang mewakili 7,1 persen kematian akibat sebab apapun. Orang yang mengabaikan kenaikan berat badan mereka akan berisiko terserang penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan kondisi yang mengancam jiwa lainnya," kata direktur IHME Dr. Christopher Murray, seperti dilansir laman NBC.

Resolusi tahun baru untuk menurunkan berat badan harus menjadi komitmen sepanjang tahun.

Amerika Serikat berada di posisi teratas penduduk dengan tingkat obesitas paling tinggi, dengan lebih dari dua per tiga orang kelebihan berat badan atau obesitas.