Blakblakan Soal Menghajar Rihanna, Chris Brown: Itu Mengubah Hidup Saya

jpnn.com - Setelah hampir delapan tahun tutup mulut, Chris Brown akhirnya membeberkan kisah asmaranya dengan Rihanna yang kini telah kandas. Terutama soal pemukulan yang dilakukannya terhadap penyanyi Umbrella itu.

Insiden KDRT itu sempat menjadi skandal besar dan membuat Brown berurusan dengan hukum. Namun, selama ini dia tidak pernah mengungkapkan dengan jelas apa yang terjadi pada malam itu.

Dalam film dokumenternya, rapper berusia 28 tahun itu menceritakan dengan gamblang mengenai insiden yang membuatnya dilaporkan Rihanna dengan tuduhan kekerasan pada 2009.

Berlabel Chris Brown: Welcome To My Life, Brown mengatakan kalau hubungan mereka memburuk setelah dia menceritakan mengenai hubungannya dengan perempuan lain sebelum dia dan Rihanna menjadi sepasang kekasih.

Brown mengatakan kalau dia sudah menjelaskan kalau hubungan itu tidak lebih dari hubungan fisik. Namun, itu memicu pertengkaran. Tak hanya itu, pertengkaran yang awalnya hanya perang kata-kata kerap berubah menjadi adu fisik.

”Dia (Rihanna, Red) membenci saya. Setelah itu saya mencoba segalanya. Dia tidak peduli. Dia hanya tidak percaya saya. Dari sanalah hubungan kami terjun bebas. Akan ada pertengkaran, verbal dan fisik. Kedua belah pihak terlibat. Ini adalah kali pertama saya mengatakan semuanya,” tutur Brown.

”Saya masih cinta Rihanna. Namun, saya harus jujur. Kita akan bertengkar. Dia akan memukul saya, saya akan memukulnya. Tetapi itu kan enggak benar. Ada satu titik dimana kita akan berbicara, ”Gila, kita ini ngapain?””

Ditambahkan Brown, adalah wajar bila dia muncul dengan wajah penuh cakaran atau lebam. ”Jatuh. Itu yang biasa saya katakan.” Ditambahkan Brown dia merasa buruk sudah melukai perempuan. ”Saya merasa seperti monster,” ujarnya.

