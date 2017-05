Bu Yohana Bercerita soal Pengalamannya di Afghanistan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menceritakan pengalamannya mengunjungi Afghanistan. Menteri asal Papua itu berada di negeri bekas jajahan Uni Soviet itu untuk menghadiri acara Symposium on the Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace pada 15-16 Mei 2017 lalu.

Yohana menuturkan, dia dan rombongan langsung disambut unjuk rasa begitu tiba di Afghanistan. Beruntung, Yohana dan rombongan yang dijaga petugas keamanan bisa menembus demo tersebut.

“Mungkin atas perintah dari presiden (Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani), karena saya mungkin orang kedua setelah Presiden Soekarno pada 1961 yang datang ke Afghanistan. Saya menteri (asal Indonesia, red) pertama yang berani datang ke sana,” kata Yohana dalam konferensi pers di Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Selain itu, Yohana juga sempat makan pagi bersama Presiden Ghani dan istrinya di Istana Kepresidenan Afghanistan. Yohana mendapat informasi bahwa dia adalah orang kedua yang sarapan bersama Presiden Ghani.

Sedangkan tokoh lain yang pernah sarapan dengan Ghani di Istana Kepresidenan Afghanistan adalah Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama.

“Ceritanya ada yang membisikkan saya, yang sempat makan pagi dengan presiden, pertama adalah Obama dan kedua saya. Saya juga kaget bisa nomor dua,” tutur Yohana lantas tersenyum.

Dalam kesempatan itu, Presiden Ghani juga menitipkan salam untuk Presiden Joko Widodo. “Dan terima kasih karena saya bisa hadir,” ucap Yohana.(gil/jpnn)