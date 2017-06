Byur…. Dayungan Obama Membuat Sungai Ayung Makin Mendunia

SHARES

jpnn.com, BADUNG - Sungai Ayung di Bali benar-benar makin mendunia. Adalah mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang kali ini berkontribusi besar membuat sungai untuk arung jeram itu tambah dikenal hingga mancanegara.

Kini, foto-foto Obama dan keluarganya saat berlibur dan menikmati arung jeram di Sungai Ayung telah tersebar di berbagai media luar negeri. Laman media mancanegara dari Eropa, Australia, Asia dan AS memajang foto-foto Obama beserta istrinya, Michelle dan kedua putrinya saat mendayung di sungai yang melintas di Kabupaten Gianyar dan bermuara di perairan Selat Badung itu.

Di Inggris, ada laman Daily Mail yang megabarkan kegiatan Obama saat berarung jeram. “White water briefing! The Obamas take some time away from their luxury $2,500-a-night Indonesian resort to enjoy some rafting with the whole family,” tulis Daily Mail lengkap dengan fotonya.

Laman Independent juga mengabarkan hal serupa. “Barack Obama and family go river rafting on holiday in Indonesia,” demikian tertulis dalam salah satu judul di salah satu media terkemuka di Inggris itu.

Di Amerika Serikat ada Washington Post yang memberitakan Obama menikmati rafting bersama keluarganya dalam rangka liburan. “The Obamas go rafting in Bali on the latest stop on their worldwide vacation tour,” ujar media yang berbasis di ibu kota AS itu.

Sedangkan di New York, ada New York Daily News yang mengutip Associated Press untuk mengabarkan liburan Presiden AS ke-44 itu dengan rafting di Sungai Ayung. “Obama and family go river rafting during Indonesia vacation,” demikian tertulis di laman media yang berbasis di salah satu ibu kota keuangan dunia itu.

Bagaimana dengan media di Asia? Ada laman The Star Malaysia yang juga memberitakan betapa rileksnya Obama dalam liburannya di Bali.

The Star memajang artikel tentang kegiatan Obama saat menikmati liburannya di Pulau Dewata bersama keluarganya “Obama visits museum, rice terraces and goes white water rafting in Bali,” tulis The Star.