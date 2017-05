Ed Sheeran Nangkring di Puncak Tangga Lagu Spotify

Ed Sheeran. Foto: AFP

jpnn.com - Perkembangan musik digital makin digemari anak muda. Saat ini lagu paling favorit yang paling banyak didengar netizen adalah Shape of You oleh Ed Sheeran. Dia menjadi juaranya versi layanan musik digital Spotify Indonesia.

Spotify Indonesia kini merayakan ulang tahun yang pertama dengan pertumbuhan yang cepat. Dalam kurun waktu satu tahun saja, Spotify memainkan lebih dari 3,9 miliar lagu dengan waktu pemutaran lebih dari 11 miliar menit.

Managing Director Spotify untuk Asia, Sunita Kaur mengatakan, sejak Januari 2017, lagu yang paling populer di Spotify Indonesia adalah Shape of You, yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran.

Nama Ed Sheeran di jajaran musisi internasional makin dikenal dengan lirik-lirik lagunya yang sangat menyentuh. Sebut saja berbagai judul lagunya seperti Thinking Out Loud, Photograph, Shape of You dan How Would You Feel.

Sementara itu, playlist Top Hits Indonesia adalah salah satu playlist lokal yang paling sering diputar, diikuti dengan Hits Banget dan Kopikustik. Sebagai bagian dari penyediaan konten lokal, Spotify Indonesia merangkul enam musisi baru di playlist Early Noise 2017. Mereka adalah Bakhes, Gloria Jessica, Maruli Tampubolon, Rendy Pandugo, Soundwave, dan Vira Talisa.

"Dukungan dan cinta yang kami terima dalam setahun ini sangat membesarkan hati kami. Kami sangat bersyukur atas animo positif para pengguna kami di Indonesia," kata Kaur dalam keterangan tertulis, Kamis (11/5).

Spotify juga menyajikan lagu dan musik Indonesia dari berbagai genre, daerah, dan generasi yang setara dengan lagu dan musik dari belantara dunia internasional. Menurut Kaur, masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu-lagunya, terutama jika tersedia di sebuah platform yang dapat mempertemukan masyarakat dan komunitas.

"Kami ingin terus mengembangkannya, dan memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati lagu favoritnya, dan berkesempatan untuk mendapatkan lagu-lagu terbaru dari artis-artis lokal yang sedang naik daun," katanya.