Golden State Warriors Selangkah Lagi ke Final NBA

Power forward Golden State Warriors, Kevin Durant (kanan) melepaskan tembakan. Foto: AFP

jpnn.com, SAN ANTONIO - Finalis NBA musim lalu, Golden State Warriors cuma butuh satu kemenangan lagi untuk kembali lolos ke final NBA musim ini.

Dalam game ketiga final Wilayah Barat di AT & T Center, San Antonio, Minggu (21/5) pagi WIB, Warriors kembali dengan mudah menaklukkan San Antonio Spurs, kali ini dengan 120-108.

Kevin Durant tampil garang dan mengakhiri game sebagai pencetak angka terbanyak, 33 poin.

"Saya suka saat semuanya berjalan baik. Saya bekerja keras setiap hari dan mencari tahu apa yang bisa saya lakukan untuk tim," kata Durant di AFP.

Selain Durant, Stephen Curry juga tampil gemilang dengan menyumbang 21 poin. "Kami unggul 3-0 (format best of seven) dan saya yakin di game keempat akan melihat Spurs yang berbeda," ujar Curry.

Spurs memang kedodoran meladeni Warriors. Tanpa dua bintang mereka yang sedang cedera, Kawhi Leonard dan Toni Parker, Spurs tak bertaji.

"Mereka (Warriors) melakukan pekerjaan yang bagus. Anda bermain melawan empat bintang. Kami harus melakukan lebih banyak tembakan (di game berikutnya)," ujar pelatih Spurs, Gregg Popovich.

Game keempat final Wilayah Barat ini masih akan digelar di kandang Spurs, Selasa (23/5). Warriors hanya butuh satu game lagi untuk melaju ke final NBA.