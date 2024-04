Semua Tempat di NBA Playoffs Sudah Diisi, Cek di Sini

jpnn.com - MIAMI – Babak gugur pada kompetisi bola basket Amerika Serikat, yakni NBA Playoffs bakal bergulir mulai Minggu (21/4).

Semua slot playoffs di Wilayah Timur dan Wilayah Barat terisi.

Miami Heat dan New Orleans Pelicans menjadi dua tim terakhir yang memastikan tempat di NBA Playoffs musim ini.

Heat memastikan satu tempat di Timur setelah pada play-in menaklukkan Chicago Bulls dalam format single game 112-91.

Sementara itu, Pelicans masuk Top 8 Barat setelah menyingkirkan Sacramento Kings 105-98.

Heat dan Pelicans sama-sama menjadi unggulan ke-8 di wilayahnya, yang berarti akan menantang unggulan pertama.

Miami Heat jumpa Boston Celtics, sedangkan Pelicans ketemu unggulan pertama Barat, yakni Oklahoma City Thunder.

Seperti biasa, NBA Playoffs menggunakan format best of seven, kandang dan tandang, mencari tim terbaik yang lebih dahulu mencapai empat kemenangan.