GT Radial Ramadan On The Road di Bandung Berjalan Luar Biasa

SHARES

jpnn.com - Para pembalap nasional GT Radial seperti Julian Johan alias Jeje (Abbey & Rigby Racing) atau Demas Agil (Toyota Team Indonesia) biasanya hanya bertemu di lintasan balap offroad, slalom, drifting, dan reli.

Kali ini, Jeje dan Demas yang juga merupakan brand ambassador GT Radial ikut meramaikan acara Kumpul Akbar Klub Otomotif Bandung yang dikemas bersama Racing4 Autonews dan FK3O Jawa Barat di Banyu Leisure di kawasan Dago-Bandung, Sabtu, (3/5) hingga menunggu sahur pada Minggu (4/6) dini hari.

GT Radial bersama brand ambassadornya, Jeje dan Demas juga ikut di ajang CSR Otomotif GT Radial Ramadan on The Road.

Mereka melakukan diskusi santai dengan semua klub dan perwakilan komunitas motorsport roda empat Bandung sejak sore hari menjelang acara berbuka puasa bersama hingga sahur.

Acara itu juga dihadiri Ketua IMI Jawa Barat Fachrul Sarman, mantan jawara nasional motorsport yang juga mantan Ketua IMI serta tokoh otomotif Jabar Oke Junjunan.

"Event GT Radial Ramadan On The Road ini merupakan event yang diprakarsai oleh Om Edwyn Tedja dari Racing4 di bulan Ramadan. Acara ini selain jadi ajang diskusi santai antara brand ambassador GT Radial yang diwakili oleh Demas Agil dan Julian Johan juga diadakan rally wisata yang diikuti oleh peserta dari komunitas," ujar Head of Section-Media Communication PT Gajah Tunggal Tbk Alda Febrimora Siregar.

"Sambil rally wisata kami berhenti untuk tarawih bersama dan setelah itu ditutup dengan sahur bareng. Tidak menutup kemungkinan event ini ke depannya akan masuk ke dalam kalender event tahunan GT Radial. Kita lihat saja nanti" kata Alda.

Alda menambahkan, acara itu digelar agar tak ada gap antara pembalap dan para fan yang selama ini hanya melihat pujaannya balapan di lintasan.