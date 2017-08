Ini Daftar Artis yang Bakal Tampil di MTV VMA 2017

SHARES

jpnn.com - MTV Video Music Awards 2017 akan digelar dalam waktu kurang dari tiga minggu lagi. Grammy Awards versi ABG ini akan dimeriahkan penampilan sejumlah musisi papan atas.

Sederet penyanyi maupun grup musik yang nantinya memeriahkan MTV Video Music Awards 2017 adalah Katy Perry, Miley Cyrus, The Weeknd, Ed Sheeran, Fifth Harmony, Lorde, Shawn Mendes dan 30 Seconds to Mars. Pengisi acara tambahan juga akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang.

Selain menjadi bintang tamu, Katy Perry dijadwalkan untuk menjadi tuan rumah alias host pertunjukan tersebut. Dia juga dinominasikan dalam lima kategori tahun ini.

Termasuk sebagai kandidat Best Direction untuk lagu Chained to the Rhythm yang dibawakan bersama Skip Marley. Serta nominasi Best Art Direction untuk tembang Bon Appetit bersama Migos.

Demikian pula, The Weeknd yang juga masuk dalam lima kategori. Sebagian besar untuk video hits yang berjudul Reminder.

Sementara Ed Sheeran dinominasikan dalam tiga kategori. Dia menjadi kandidat Artist of the Year, Best Pop and Best Cinematography.

Penyanyi kenamaan Lorde mencetak dua nominasi pada MTV Video Music Awards 2017. Dia akan bersaing melawan The Weeknd dan Ed untuk Artist of the Year.

Malam puncak MTV Video Music Awards akan ditayangkan langsung dari The Forum di Inglewood, California, pada 27 Agustus 2017 mendatang. (ded/JPC)