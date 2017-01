Investor Timur Tengah Jadi Bidikan Utama

Ilustrasi. Foto: JPNN

jpnn.com - Dinas Koordinasi Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DKPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai fokus membidik investor asal negara Timur Tengah pada tahun ini.

Hal tersebut sejalan dengan potensi pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan Provinsi NTB yakni destinasi wisata halal.

“Sesuai dengan potensi yang sedang kami kembangkan, tahun 2017 ini negara Timur Tengah menjadi bidikan untuk digaet berinvestasi di NTB,” kata Kepala DKPM-PTSP Provinsi NTB Lalu Gita Aryadi, Rabu (11/1).

Dia menambahkan, popularitas Lombok sebagai destinasi halal dunia menjadi pintu masuk bagi Provinsi NTB menggaet para pengusaha asal Timur Tengah.

Para investor itu diharapkan menanamkan uang di dalam bentuk investasi, baik di sektor pariwisata, perikanan, peternakan dan juga pertanian.

Apalagi, Lombok sudah dikenal sebagai destinasi halal setelah dua tahun berturut-turur meraih predikat dan penghargaan dari lembaga dunia di Dubai.

Pada 2015, Lombok menyabet World's Best Halal Honeymoon Destination dan World's Best Halal Tourism Destination dalam ajang The World Halal Travel Summit & Exhibition

Tahun lalu, Pariwisata NTB kembali meraih tiga penghargaan dunia pada ajang World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi, Uni Arab Emirate (UEA).