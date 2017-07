Iseng Bawain Lagu Jaz, Via Vallen Dibandingkan sama Raisa

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Maulidia Octavia membuat sebuah proyek iseng. Ya, penyanyi yang lebih dikenal dengan Via Vallen ini meng-cover lagu Jaz berjudul Dari Mata.

"Lagu ini adalah rekomendasi dari tim video. Jujur aslinya wakti cover lagu ini Via ga ngerti sama lagunya cm sekedar pernah denger sebagian dari reff nya doang hahah," tulis Via dalam postingan video di YouTube oleh akun Via Vallen Official, Selasa (25/7).

Tak butuh waktu lama, proyek iseng dari perempuan kelahiran Surabaya 26 tahun yang lalu ini disambut beragam komentar.

"Suarane mirip Raisa," tulis Agen mata mata. "Agen mata mata iya ya," sambut Suban Driyo.

"Agen mata mata Raisa yg mirip via vallent," sambung Dimas Boy. "coba dengerin lagu ini sambil tutup mata..Raisa nya kena banget," kata Agen mata mata.

Via Vallen sebelumnya memang lebih dikenal sebagai pedangdut. Namun jauh sebelum terjun ke musik dangdut, Via sendiri lebih tertarik dengan musik-musik pop. Perlahan, dia pun mulai diarahkan ke jalur dangdut oleh kedua orang tuanya yang kebetulan ayahnya juga seorang musisi dangdut.

"Selamat menikmati project iseng2 dari saya," kata Via di unggahan VIA VALLEN - DARI MATA BY JAZ ( COVER VERSION ). (adk/jpnn)