Rayakan International Women’s Day, Raisa Rilis The Girl That I Used To Be

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa merilis lagu baru yang berjudul The Girl That I Used To Be pada Jumat (8/3).

Single tersebut diluncurkan sekaligus untuk merayakan International Women’s Day yang diperingati tiap 8 Maret.

Raisa mempersembahkan lagu The Girl That I Used To Be sebagai ungkapan apresiasi mendalam bagi para perempuan yang telah berhasil melewati masa bertumbuh dari sosok gadis belia menjadi figur wanita dewasa dengan segala macam persoalan yang dihadapinya.

“Lagu ini untuk romantisasi, mengingat, dan mengapresiasi perjalanan diri kita, para perempuan sampai bisa di hari ini. It’s okay kalau saat ini mengalami dua perasaan yang bertentangan terhadap diri kita. Perasaan yang masih terbawa dari masa lalu dan perasaan di masa sekarang. Jangan sampai ada penyesalan atas hal-hal yang telah kita lalui. Pasti ada proses yang mengantarkan diri kita menjadi lebih baik lagi,” ungkap Raisa, Jumat (8/3).

Semakin terasa romantis karena single ini adalah merupakan fase kehidupan yang dilalui oleh Raisa kemudian dituangkan menjadi karya musik.

Pada lagu The Girl That I Used To Be, Petra Sihombing, didapuk sebagai produser sekaligus membantu dari segi aransemen.

"Di lagu ini approach sangat minimalis, hanya gitar dan vokal. Justru kadang menurut gue jauh lebih tricky karena benar-benar stripped down dan kedengaran banget semua detailnya. Tetapi dengan lagu yang memang temanya seintim ini, akhirnya aransemen minimalis inilah yang kami rasa bisa fit sama lagunya," beber Petra Sihombing.

Dalam rangka merayakan perilisan lagu ini, Raisa mengajak beberapa perempuan yang menginspirasi banyak perempuan-perempuan di luar sana dari berbagai banyak latar belakang untuk turut merayakan hari International Women's Day di The Langham, Jakarta, Kamis (7/3) lalu.