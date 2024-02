Hadir di Grammy Awards 2024, Raisa Menuai Pujian

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa berkesempatan untuk menghadiri malam puncak Grammy Awards 2024.

Acara yang diselenggarakan Recording Academy itu digelar di Crypto Arena, Los Angeles pada Minggu (4/2) waktu setempat.

Raisa terlihat hadir ke Grammy Awards mengenakan gaun merah.

Momen tersebut dibagikan melalui broadcast channel miliknya di Instagram.

"Guys, aku lagi di Grammy, super excited to be here," ungkap Raisa, Senin (5/2).

Pelantun Tak Berharap Lagi itu mengaku sangat antusias berada di Grammy Awards.

Raisa pun tidak menyangka bisa melihat langsung sejumlah penyanyi dan musisi internasional yang biasanya dilihat di layar kaca.

"Seru banget, apalagi terakhir ada Celine Dion," jelas istri Hamish Daud itu.