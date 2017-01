Ismaya Live Rilis Aftermovie We The Fest 2016

ILUSTRASI. FOTO: Lombok Post/JPNN.com

jpnn.com - Promotor hiburan Ismaya Live merilis aftermovie untuk salah satu festival musik teranyarnya, We The Fest 2016.

Festival musik musim panas yang digelar pada 13 dan 14 Agustus lalu itu, seolah menjadi pengobat rindu bagi penonton yang hadir bersama 20 ribu penonton lainnya.

Video yang merekam keseruan acara yang diisi oleh musisi dunia seperti Mackelmore, Samfeldt, CL of 2NE1, The 1975, Barasusara, Kimokal, dan puluhan artis lainnya. Aftermovie tersebut diunggah pada Jum'at (20/1) kemarin tepat pukul enam sore.

Video tersebut dibuka dengan kata, "Welcome to the greatest festival in the world," dari Macklemore di panggung WTF! Stage. Video berdurasi 8 menit 40 detik telah ditonton 2 ribu kali oleh netizen hingga hari Minggu (22/1).(mg5/JPNN)