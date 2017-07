John Legend pun Menikmati Sensasi Wonderful Time di Bali

SHARES

jpnn.com, GIANYAR - Menteri Pariwisata Arief Yahya lagi-lagi mendapat 'durian runtuh'. Setelah Bali kedatangan mantan Presiden AS, Barack Obama dan Raja Arab Salman bin Abdul Aziz yang memiliki banyak 'pengikut', kini ada tamu yang lagi-lagi mengangkat pariwisata Indonesia.

Bali kembali kedatangan pesohor kelas dunia. Belum lama ini, destinasi wisata berjuluk Pulau Dewata itu menjadi pilihan penyanyi Amerika Serikat (AS) John Legend untuk bervakansi.

"Terima kasih John Legend, sudah mengabarkan kepada dunia, bahwa Bali dan Wonderful Indonesia layak dikunjungi selebriti dunia," kata Menpar Arief Yahya.

Penyanyi dan penulis lagu peraih Grammy Awards itu mengajak pula istrinya, Chrissy Teigen putrinya Luna Legend. John Legend dan keluarga pun cukup lama menikmati liburannya, yakni 8-16 Juli.

Pelantun All Of Me itu memilih akomodasi berupa sebuah vila di Gianyar yang tak jauh dari Ubud. Namanya Como Shambhala.

Tentu saja John memamerkan liburannya di Bali ke para penggemarnya. “Bali,” tulisnya saat mengunggah foto Chrissy Teigen dan Luna Legend di Instagram.

Unggahan pesohor dengan 6,9 juta follower di Instagram itu membuat riuh warganet. Penyanyi asal Ohio, AS itu juga rajin mengunggah foto-fotonya selama liburan di Bali.

John Legend tak hanya memamerkan fotonya saat belibur di Bali. Dia dan Chrissy juga mengenakan baju khas bali lengkap dengan kerisnya.