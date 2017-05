Konser Movievaganza: Endless Fantasy Luar Biasa. Foto: Istimewa for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pertunjukan musik bertajuk Movievaganza: Endless Fantasy yang digelar SMK Musik Perguruan Cikini (Percik), Sabtu (20/5) berjalan luar biasa.

Daffa Pranadjaja, Venka Stella Musa, Monica Cicilia, Vivi Arviani, dan teman-temannya tampil memukau dalam konser yang dihelat di The Ice Palace Concert Hall, Lotte Shopping Avenue, Jakarta.

Konser dimulai pukul 18:30 WIB. Sebelum acara inti digelar, penonton disuguhi pertunjukan media digital yang memperlihatkan murid-murid Percik berlatih mempersiapkan konser itu.

Lagu Indonesia Raya sebagai tanda konser dibuka terdengar mengalun lembut, syahdu sekaligus menggelora.

Acara dilanjutkan dengan penampilan vocal group. Setelah itu, Daffa dkk memainkan 14 lagu dari beberapa theme song yang sudah akrab di telinga penonton.

Theme song yang mereka bawakan, di antaranya, 2001: Space Odyssey, Photograph, Mission Impossible, Pirates of The Caribbean, The Avengers, Star Wars, Ghostbusters, dan Jurassic Park.

Penonton juga dimanjakan dengan cuplikan film sehingga mereka seolah menonton konser dengan nuansa bioskop.

Murid-murid Percik tampil layaknya orkestra kenamaan.