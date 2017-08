Liburan Bareng Tamara Blezynki, Ini Kata Mike Lewis

jpnn.com, JAKARTA - Mike Lewis sempat liburan bareng dengan mantan istrinya Tamara Bleszynki, Teuku Rassya, dan Kenzou Leon Bleszynki Lewis di Bali. Menurut Mike, liburan itu tidak direncanakan.

“Liburan kemarin juga mendadak. Kebetulan kemarin ada di situ, Tamara ada di situ. We are very lucky to have anyone there,” kata Mike di The Harvest, Senopati, Jakarta, Selasa (22/8).

Pria kelahiran Tokyo itu merasa senang bisa berlibur bareng Tamara, Rassya, dan Kenzou. Sebab, hal ini merupakan sesuatu yang langka.

"Bahagia, karena kami jarang semua kumpul di satu tempat. Saya senang bisa lihat Kenzo dan Rassya dekat. Mamanya juga senang,” tutur Mike.

Mike memiliki hobi untuk memasak. Namun, dia tidak sempat masak ketika liburan bersama Tamara, Rassya, dan Kenzou di Bali, karena waktu liburan cuma sehari.

"Tapi, I really love cooking for Tamara, Rassya, Kenzo, dan keluarga besar. Biasanya masak buat mereka kalau ada acara khusus buat keluarga," ucap Mike.(gil/jpnn)