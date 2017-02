Malam Sempurna di Konser Perdana Wairpant

Empat personel Warpaint di Jakarta. Foto: Fandi/JPNN

jpnn.com - Band rock indie asal Amerika Serikat, Warpaint, menutup malam indah di konser perdananya di Indonesia.

Membuka konser dengan lagu 'Keep It Healthy' Emily Kokal, Theresa Wayman, Jenny Lee Linberg, dan Stella Mozgawa langsung merapatkan penonton yang memadati Parkir Selatan Senayan, Jum'at (17/2) kemarin.

Usai lagu pertama, para personel Warpaint mengucapkan terima kasih yang terdengar sangat fasih.

'Krismon', 'Undertow', dan 'No Way Out' pun dibawakan setelahnya.

Tak hanya pemilihan lagu yang menggoyang penonton, malam ini bassist Jenny Lee juga mencuri perhatian dengan tampil santai mengenakan baju barong khas Bali.

Lagu 'The Stall' yang masih dari album 'Heads Up' pun menyusul dibawakan.

Meski bertempat di ruang terbuka, suara Emily Cs dapat terdengar jelas.

Hal ini jelas menjadi nilai tambah dari penampilan mereka semalam.