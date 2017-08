Pelajar Indonesia Menang di Hari Pertama WSDC 2017

SHARES

jpnn.com, DENPASAR - Indonesia sebagai tuan rumah WSDC 2017, berhasil memenangkan seluruh babak Preliminary di hari pertama.

Di ronde pertama, mereka berdebat dengan tema This House Would Ban For-profit Universities and Colleges.

Tema tersebut mengajak para pembicara untuk berdiskusi tentang kebutuhan pendidikan di masyarakat dan finansial dari penyelenggara pendidikan yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan.

Pelajar Indonesia berhasil menang melawan Estonia. Hal ini menambah semangat mereka untuk melaju ke babak berikutnya.

Meskipun mereka tetap harus waspada saat bertemu Bermuda dan Malaysia di pertandingan hari kedua nanti.

Sementara itu, mantan juara dunia Selandia Baru harus mengawali langkah mereka dengan sedikit berat karena kalah dari Hong Kong di ronde dua.

Beberapa juri meyakini walaupun diberlakukan sistem pengelompokan kekuatan di turnamen WSDC, semua punya kesempatan sama untuk memenangkan debat yang mereka ikuti.

“Tim juri tidak lagi bisa menebak tim tertentu yang akan menang. Dan ini adalah hal baik dari sebuah pertandingan,” ujar Aisha, salah satu juri, Kamis (3/8).