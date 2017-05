Siap-Siap, Akan Ada Momen 1990-an di Prambanan Jazz Festival 2017

Konferensi pers Prambanan Jazz Festival 2017 di Yogyakarta, Selasa (9/5). Foto: Istimewa for JPNN

jpnn.com - Sejumlah penampilan spesial bakal hadir di Prambanan Jazz Festival 2017 yang digelar pada 18-20 Agustus mendatang. Salah satunya yakni dengan kehadiran konsep 90's Moment.

Konsep 90’s Moment yang akan diusung pada hari pertama itunbakal menampilkan musisi kondang di era 1990-an. Seperti, Emerald, Andre Hehanusa, Katon Bagaskara, T-Five, Base Jam, Lingua, Ada Band, The Groove, Ipang, Shakey, /Rif, Ada Band, Shaggydog, dan lainnya.

CEO Rajawali Indonesia Communication Anas Syahrul Alimi selaku promotor mengatakan bahwa dirinya sengaja membuat 90's Moment untuk mewadahi pecinta musik era 1990-an.

"Karena musik 90-an paling berpengaruh, lagu 90-an itu abadi. Kami juga memikirkan segmentasi orang yang datang, pasar orang 90an itu banyak," kata Anas seperti diberitakan JawaPos.Com.

Selain 90's Moment, tentu masih banyak keseruan yang bakal hadir di Prambanan Jazz Festival 2017. Pada hari pertama juga menampilkan musisi luar negeri, yakni band fenomenal Shakatak serta penyanyi Shane Filan dari Westlife. Dia bakal membawakan 90 persen lagu Westlife.

Kehebohan Prambanan Jazz Festival 2017 hari kedua akan diisi oleh Saxx In The City, Yura Yunita, The Overtunes, Kunto Aji, Rio Febrian, Afgan, Marcell, dan lainnya. Sedangkan untuk spesial show dimeriahkan oleh penampil utama yakni Sarah Brightman. Peraih nominasi Grammy Award dan 200 penghargaan platinum dunia itu dipastikan beraksi dengan live orchestra.

Pengisi acara hari ketiga Prambanan Jazz Festival 2017 juga tidak kalah seru. Akan ada penampilan dari musisi luar negeri juga. Namun nama musisi tersebut masih dirahasiakan. Sementara untuk penampil lokal nantinya disemarakkan oleh KLa Project, Kahitna, Stars and Rabbit, NDX AKA, Payung Teduh, Syahrani, Sandhy Sondoro, Tompi, Glenn Fredly, Yovie & Nuno, dan lainnya.

Rajawali Indonesia Communication sebagai promotor menargetkan 30 ribu penonton bakal hadir di event Prambanan Jazz Festival 2017