TNI AL dan AL AS Bakal Terlibat Pertempuran Sengit

jpnn.com, SURABAYA - TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat (AL AS) atau United States (US) Navy dengan sandi Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) 2017 melaksanakan Rapat Final Planning Conference (FPC) di Terrace Room Hotel Sheraton, Surabaya, Kamis (13/7/2017).

Dalam rapat FPC yang berlangsung mulai tanggal 12-14 Juli 2017 ini, Ketua Delegasi Indonesia dari TNI AL Kolonel Laut (P) Agus Hariadi dan Ketua Delegasi Amerika dari US. Navy Comdesron 7 Captain Alexis T. Walker menyampaikan bahwa sebelum melaksanakan event Carat 2017, agar tiap-tiap kelompok melaksanakan working group discussion. Hal ini bertujuan agar rencana yang telah disepakati dalam IPC dapat dipertajam dan tentunya terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur.

Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) dalam keterangan tertulisnya menyebutkan selama dua hari kegiatan FPC Carat berlangsung, selain melaksanakan diskusi grup, latihan ini akan melibatkan kapal perang kedua negara, pesawat udara (Pesud) dari Puspenerbal dan US.Navy.

Selain itu, Navy Seal, Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim, Penyelam dan Marinir dari kedua negara yang selanjutnya melaksanakan survey lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan latihan.

Kegiatan Carat 2017 tidak hanya melaksanakan latihan tempur akan tetapi dalam grup Comserv dan Public Affair, TNI AL dan US Navy mendekatkan diri dengan masyarakat Surabaya melalui kolaborasi Joint Band ke SMA 9 Surabaya, SMA Barunawati dan Universitas Airlangga melaksanakan Performance dari Seventh Fleet Band US.Navy di Mall Tunjungan Plaza, Surabaya Town Square dan radio RRI.

Selain itu adapun kegiatan sosial dari TNI AL dan US.Navy yaitu mengunjungi Sekolah Panti Asuhan Yayasan Mandiri di Sidoarjo.

Kegiatan yang rencananya akan berlangsung pada bulan September 2017. Ketua Delegasi Indonesia yakin dan percaya tentang profesionalisme kedua angkatan laut yaitu Indonesia dan Amerika dapat berkerjasama dalam Carat 2017. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan ke sekian kalinya di gelar dan semakin mempererat hubungan antara kedua negara.(fri/jpnn)