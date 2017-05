Yes! Marcus/Kevin Perpanjang Napas Indonesia

Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya. Foto: Badminton Indonesia

jpnn.com, GOLD COAST - Ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya akhirnya memberikan kemenangan pertama buat Indonesia di Piala Sudirman 2017.

Dalam partai ketiga match penyisihan grup 1D melawan India, Marcus/Kevin menang mudah atas ganda India ...

Pada pertandingan di Gold Coast Sports & Leisure Centre, Gold Coast, Australia, Selasa (23/5) sore WIB, Marcus/Kevin hanya butuh waktu 26 menit (data BWF) untuk menang 21-9, 21-17.

Dengan kemenangan Marcus/Kevin, kedudukan sementara menjadi 1-2 dari lima partai yang dipertandingkan. Indonesia tertinggal namun masih menjaga peluang.

Di partai ketiga akan mempertemukan tunggal putri Indonesia Fitriani (peringkat 22 dunia) melawan tunggal kuat India peringkat empat dunia, Pusarla V Shindu.

Andai Fitriani keok, Indonesia harus mengakui keunggulan India meski masih menyisakan satu partai lagi. (adk/jpnn)

Indonesia vs India (skor sementara 1-2)

1. Ganda campuran: Tontowi Ahmad/Gloria Emanuelle Widjaja vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (20-22, 21-17, 19-21)

2. Tunggal putra: Jonatan Christie vs Kidambi Srikanth 15-21, 16-21

3. Ganda putra: Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (21-9, 21-17)

4. Tunggal putri: Fitriani vs Pusarla V Shindu

5. Ganda putri: Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari/Ashwini Ponnappa/Reddy N Sikki