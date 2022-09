10 Mahasiswa FEB UP Raih Juara Ajang Kuala Lumpur Entrepreneur Youth Summit 2022

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB UP) berhasil meraih juara satu di tingkat internasional dalam ajang Kuala Lumpur Entrepreneur Youth Summit 2022.

Kejuaraan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 24 sampai 26 Agustus 2022 untuk kategori Business Plan Competition yang mengusung tema "Bring The Flagship Spirit Of Entrepreneurship to The World".

Dalam kejuaraan tersebut, FEB UP mengirimkan sebanyak delapan mahasiswa serta dua orang alumnus untuk ikut berpartisipasi.

Sepuluh perserta tersebut yakni Sonya Kristina Natalia, Dewi Handayani, Alya Permata Irawan, Alifiya Aurelie Aji Annisa, Shifa Alifa Annisa, Nanda Wirayoga, Robbyka Permana, M. Briliant Rizki, (Alumni) Mariska Ari Kurnia dan (Alumni) Bella Aliva W.P.

Pada ajang itu pula Dekan FEB UP, Iha Haryani Hatta mendapatkan penghargaan sebagai Dean Aware Of Entrepreneurship 2022.

Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta.

"Prestasi ini merupakan hal yang membanggakan bagi seluruh civitas academica UP, dengan mengikuti kejuaraan internasional seperti ini akan menumbuhkan semangat, daya juang serta melatih mental dan jiwa kompetitif mahasiswa," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima, Minggu (4/9).

Edie mengatakan para peserta yang memenangkan kejuaraan tersebut telah membawa nama Indonesia dan almamater Universitas Pancasila untuk bersaing dengan banyak mahasiswa dari berbagai negara.