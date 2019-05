10 Pembalap yang Lolos ke Kualifikasi Utama MotoGP Prancis, Tak Ada Rossi

jpnn.com, LE MANS - Pembalap Monster Yamaha Maverick Vinales menjadi pembalap paling cepat dalam latihan bebas (free practice) ketiga MotoGP Prancis di Le Mans, Sabtu (18/5) sore WIB.

Rekan satu tim dari Valentino Rossi itu membukukan waktu satu menit 42,498 detik dalam latihan bebas di atas sirkuit basah tersebut.

Vinales sekaligus membuktikan bisa kencang di dua kondisi cuaca, karena saat menguasai sesi latihan bebas hari pertama kemarin berlangsung dalam situasi kering

Quickest in the dry ?

Quickest in the wet ?@mvkoficial12 is looking supreme at Le Mans as the @YamahaMotoGP man tops FP3! ????#FrenchGP ???????? pic.twitter.com/u2DtZy5NyU — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) May 18, 2019