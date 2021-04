10 Perempuan Paling Berpengaruh di Twitter, Susi Pudjiastuti Kalah dari Anya Geraldine

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Indicator (I2) mengungkapkan sepuluh perempuan paling berpengaruh di media sosial Twitter pada 2021.

"Kriteria perempuan berpengaruh di Twitter ditetapkan berdasarkan jumlah engagement atau ketertarikan yang dihitung dari formulasi reaksi total (like, comment, retweet, share, dan view count) yang diterima oleh tokoh–tokoh perempuan pada akun sosial medianya," kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang.

I2 pun menobatkan aktris dan model Anya Geraldine sebagai Perempuan Paling Berpengaruh di media sosial (medsos) Twitter 2021.

Pemilik akun @Anyaselalubenar dengan jumlah follower mencapai 3,1 juta itu mengantongi engagement di Twitter sebanyak 3.313.124,05.

Menurut Rustika, Anya aktif menggunakan sosial media untuk berbagi kegiatan sehari-hari. Ia kerap mentwit tetang curahan perasaan dan kepentingan bisnisnya.

Twit terpopuler Anya Geraldine yang paling banyak mendapat like dan retweet, kata dia, diunggah pada 9 Oktober 2020.

Saat itu, Anya mentwit "I love you all sayang, please be safe for me:)". Twit itu merupakan dukungan Anya kepada para mahasiswa yang menggelar demonstrasi menolak UU Omnibus Law yang disahkan DPR.

Peringkat kedua perempuan paling berpengaruh di Twitter adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.