10 Ribu Pelari Bakal Meriahkan Acara Digiland Run 2024, ada Sal Pribadi Hingga Dewa 19

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Telkom) mengelar Digiland 2024 di Tennis Indoor Senayan dan Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK) pada 27 dan 28 Juli 2024, sebagai puncak dari rangkaian ulang tahun ke-59.

Mengambil tema Elevating Your Future, Digiland 2024 akan menghadirkan festival musik, konferensi dengan berbagai topik yang inspiratif dan edukatif, serta bazaar UMKM.

Pada tahun ini, Digiland juga turut menggelar Digiland Run 2024 yang memberikan warna berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Digiland Run yang akan digelar pada 28 Juli mendatang dengan titik start di Plaza Barat Senayan dan titik finish di Plaza Utara GBK menggandeng Daniel Mananta, Melanie Putria, dan Yura Yunita sebagai brand ambassador.

VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko mengatakan hingga kini sebanyak 10.000 tiket Digiland Run 2024 yang terdiri dari tiga kategori lomba, yakni 5K, 10K, dan 21K (Half Marathon) telah terjual habis.

Selain berlari, peserta Digiland Run 2024 juga diajak untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Dari setiap 5 kilometer jarak yang ditempuh oleh pelari akan dikonversi menjadi 1 pohon, sehingga diharapkan menghasilkan 18.000 pohon yang akan disebar di hutan binaan Telkom.

Program pelestarian lingkungan sebagai bagian dari komitmen Telkom terhadap praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) lewat program EXIST (ESG Existence for Sustainability by Telkom Indonesia).