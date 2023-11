100 Dokter Estetika Pelajari Teknik K-Aesthetic di Bali

jpnn.com, JAKARTA - CGBio, perusahaan spesialisasi pengobatan bio-regeneratif menggelar seminar 'Beyond Aesthetics - Meet the Master in Bali 2023' pada 5 - 6 November 2023.

Acara ini menghadirkan demonstrasi langsung dari prosedur K-Beauty dengan memberikan pengetahuan tentang teknik yang aman dan tepat.

Seminar 'Meet the Master' yang sebelumnya berpusat pada produk individu, kini memperluas cakupannya dengan bedah kosmetik.

Evolusi ini menarik perhatian 100 profesional medis dari berbagai belahan dunia, termasuk Amerika, Eropa, dan Timur Tengah.

Dalam seminar ini, peserta berkesempatan mengamati demonstrasi langsung berbagai prosedur termasuk filler, suntikan botox, jahitan, dan sedot lemak.

Peserta dapat membenamkan diri dalam dunia prosedur K-Beauty yang dinamis dan menyoroti pentingnya metode perawatan yang aman dan tepat.

Materi demonstrasi pada acara tersebut dipraktikkan langsung oleh sederet dokter K-Aesthetic langsung dari Korea.

Adapun di antaranya Dr. SeungHo Han dari Ewha Womans University Medical Center tentang Anatomi Esensial Wajah dengan Ilustrasi Berlapis untuk Prosedur Estetika" dan "Anatomi Regional Wajah untuk Prosedur Estetika".