16 Perempuan di 8 Besar Ganda Putri Fuzhou China Open 2019, Ada Stoeva Bersaudara

jpnn.com, FUZHOU - Duet adik beradik asal Bulgaria Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva menjadi salah satu ganda putri yang masih bertahan hingga perempat final Fuzhou China Open 2019.

Dalam laga 16 Besar di Haixia Olympic Sports Center, Kamis (7/11) kemarin, Stoeva bersaudara menaklukkan peringkat empat dunia asal Jepang Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi 21-11, 21-17.

Kemenangan kakak beradik itu atas Misaki/Ayaka merupakan yang ketiga kali beruntun, meski mereka masih tertinggal rekor head to head 3-4.

"Kami bermain dengan komunikasi yang lebih baik, sering berbicara satu sama lain. Kami tidak merasa terpisah bahkan ketika salah satu di antara kami melakukan kesalahan kecil," tutur Stefani seperti dikutip dari laman resmi BWF.

Di perempat final Fuzhou China Open 2019 hari ini, Stoeva bersaudara akan menantang juara bertahan Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea).

"Kami masih harus banyak belajar. Ya, kami selalu bermimpi mencapai final dan memenangi turnamen seperti ini. Namun, tujuan utama setiap memasuki lapangan ialah untuk bermain lebih baik dari sebelumnya," kata Gabriela.

Selain duet Stoeva dan Lee/Shin, tempat di 8 Besar ganda putri diisi para pemain unggulan lainnya, seperti terlihat pada bagan di bawah ini. (adk/jpnn)

Perempat final ganda putri Fuzhou China Open 2019:

1. Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (peringkat 1 dunia/Jepang) vs Li Wen Mei/Zheng Yu (10/Tiongkok)

2. Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (11/Bulgaria) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (5/Korea)

3. Kim So Yeong/Kong Hee Yong (6/Korea) vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (2/Tiongkok)

4. Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean (14/Malaysia) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (3/Jepang)

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4