8 Wanita yang Masih Memesona di Fuzhou China Open 2019

jpnn.com, FUZHOU - Para pemain unggulan mendominasi tempat di perempat final nomor tunggal putri Fuzhou China Open 2019.

Dari delapan slot, empat di antaranya diisi pemain 5 Besar. Ada Nozomi Okuhara (ranking 1 dunia), Tai Tzu Ying (2), Chen Yu Fei (3) dan Ratchanok Intanon (5).

Hanya Akane Yamaguchi (4) yang gagal ke 8 Besar, setelah tumbang di babak pertama dari Sonia Cheah (33).

Empat laga perempat final tunggal putri yang akan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB di Haixia Olympic Sports Center hari ini, menjanjikan laga sengit.

Highlights | A cool and confident Tai Tzu Ying commands a convincing victory in two straight games over Gregoria Mariska Tunjung ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/FNeLw9e55R — BWF (@bwfmedia) November 7, 2019