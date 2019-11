8 Ganda Campuran yang Masih Perkasa di Fuzhou China Open 2019, Termasuk PraMel

jpnn.com, FUZHOU - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti alias PraMel menjadi salah satu ganda campuran yang masih bertahan di Fuzhou China Open 2019.

PraMel lolos ke perempat final setelah dalam laga 16 Besar di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Kamis (7/11) siang WIB, mengalahkan pasangan suami istri asal Inggris Chris Adcock/Gabrielle Adcock, dengan skor 21-11, 21-13.

Dalam pertandingan berdurasi 30 menit itu, PraMel memegang kendali. Duo Adcock tak bisa mengembangkan permainan mereka dan berada di bawah tekanan Praveen/Melati.

“Pasangan Eropa bisa dibilang pola mainnya rumit, mereka punya pola main yang enggak mengenakan buat kami. Namun, di pertandingan kali ini kami enggak mau memberi celah dan berusaha main di pola kami. Dari awal kami bisa langsung in dan tekan terus,” tutur Praveen seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Di perempat final besok, PraMel akan berhadapan dengan Yuta Watanabe/Arisa Higashino. Skor pertemuan sementara 2-0 untuk keunggulan Praveen/Melati.

“Kami sudah pernah ketemu mereka, jadi nanti kami pelajari lagi di pertemuan sebelumnya bagaimana strateginya. Mereka pemain yang ulet, jadi sebelum bola jatuh di lapangan, kami harus siap terus,” kata Melati.

Selain PraMel dan Yuta/Arisa, enam ganda campuran lain yang lolos ke perempat final Fuzhou China Open 2019 ialah si juara bertahan Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, kemudian Seo Seung Jae/Chae Yujung, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, Chan Peng Soon/Goh Liu Ying dan Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping. (bi/jpnn)

Perempat final ganda campuran Fuzhou China Open 2019:

1. Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (peringkat 1 dunia) vs Seo Seung Jae/Chae Yujung (7/Korea)

2. Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (4/Thailand) vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (11/Malaysia)

3. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (5/Indonesia) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (3/Jepang)

4. Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (6/Malaysia) vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (2/Tiongkok)

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4