8 Tunggal Putra yang Masih Bertahan di Fuzhou China Open 2019

jpnn.com, FUZHOU - Denmark menguasai tempat di perempat final nomor tunggal putra Fuzhou China Open 2019.

Dari delapan slot, tiga di antaranya diisi bule Denmark. Mereka ialah Viktor Axelsen, Rasmus Gemke dan Anders Antonsen.

Nama terakhir menjadi lawan buat satu-satunya pemain Indonesia yang tersisa, Jonatan Christie alias Jojo. Duel Antonsen vs Jojo besok merupakan pertemuan mereka yang keempat.

Skor head to head sementara 2-1, Jojo unggul. Jojo lolos ke perempat final setelah mengalahkan pemain Hong Kong Lee Cheuk Yiu 21-8, 12-21, 21-14 di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Kamis (7/11) sore WIB.

Highlights | A three-game clash sees ???????? Anders Antonsen prevail over ???????? Sai Praneeth B. to go through to the next round ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/mPbTjO5BXH — BWF (@bwfmedia) November 7, 2019

Selain trio Denmark dan Jojo, tempat di perempat final tunggal putra Fuzhou China Open 2019 diisi Kento Momota, Ng Ka Long Angus, Lu Guang Zu dan Chou Tien Chen. (adk/jpnn)

Perempat final Fuzhou China Open 2019:

Kento Momota (peringkat 1 dunia/Jepang) vs Viktor Axelsen (6/Denmark)

Rasmus Gemke (26/Denmark) vs Ng Ka Long Angus (9/Hong Kong)

Jonatan Christie (7/Indonesia) vs Anders Antonsen (5/Denmark)

Lu Guang Zu (22/Tiongkok) vs Chou Tien Chen (2/Taiwan)