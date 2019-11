Fuzhou China Open 2019: Marcus Tenang, Ada Kevin di Belakang

jpnn.com, FUZHOU - Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions melewati rintangan kedua di Fuzhou China Open 2019.

Dalam laga 16 Besar di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Kamis (7/11) siang WIB, Minions menang atas He Ji Ting/Tan Qiang 16-21, 21-11, 21-16.

Meskipun bertarung melawan wakil tuan rumah yang mendapat dukungan fannya di stadion, Minions tak gentar. Kekalahan di game pertama atas He/Tan pun tak lantas mengendurkan perjuangan mereka di game selanjutnya.

Partai ulangan final tahun lalu ini berlangsung ketat dan akhirnya Minions yang menang dan menjaga asa mempertahankan gelar yang diraih tahun lalu.

“Di gim pertama kami banyak mati sendiri, fokusnya belum 'dapat' banget. Di gim kedua dan ketiga untungnya kami bisa kembali lagi fokusnya. Kevin juga kontrol di bagian belakang lebih 'dapat',” kata Marcus seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Highlights | After a gruelling battle against the Chinese pair He and Tan ????????, the Minions ???????? progress to the quarterfinals ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/w27kATSlw0