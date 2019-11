Fuzhou China Open 2019: Setelah 46 Menit, Minions Lolos ke Perempat Final

jpnn.com, FUZHOU - Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions memastikan tiket perempat final Fuzhou China Open 2019.

Pada pertandingan 16 Besar di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Kamis (7/11) siang WIB, Minions menghentikan perlawanan ganda Tiongkok peringkat 16 dunia He Ji Ting/Tan Qiang.

Minions yang merupakan juara bertahan di Fuzhou China Open, menang 16-21, 21-11, 21-16 dalam durasi 46 menit (statistik BWF).

Peringkat satu dunia asal Indonesia ini sempat kesulitan meladeni He/Tan yang tampak tampil tanpa beban dan berani mengajak Minions bermain cepat, adu drive.

Qualified Players to #WorldTourFinals2019 - Men's Doubles



3. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA)

Date of qualification : 7 Nov 2019



7 World Tour titles this year (so far), reaching QF in Fuzhou, and finally the Minions HAVE QUALIFIED!!!!



#BtalkRaceToGuangzhou pic.twitter.com/Q7HMVDkuzb — Badminton Talk (@BadmintonTalk) November 7, 2019