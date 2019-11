Fuzhou China Open 2019: Rahasia Kemenangan Daddies di Babak Pertama

jpnn.com, FUZHOU - Ganda putra peringkat dua dunia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan also known as Daddies, memenangi laga sengit melawan wakil Taiwan Wang Chi Lin/Lee Yang, di babak pertama Fuzhou China Open 2019, Rabu (6/11) malam WIB.

Daddies menang setelah bertarung tiga gim 27-25, 22-24, 21-17.

Pertarungan kedua ganda putra ini berlangsung sengit dari gim pertama. Daddies yang sudah unggul game point 20-19, masih belum bisa menyelesaikan permainan hingga kedudukan imbang 25-25. Satu smes Ahsan yang membelah pertahanan Wang/Lee, membuat gim pertama diamankan pasangan Indonesia.

Di gim kedua dan ketiga, pertandingan masih berlangsung ramai, tetapi Ahsan/Hendra masih memegang kendali.

“Kami sudah menyangka akan ramai kalau ketemu mereka, memang selalu enggak mudah kalau melawan mereka. Di gim kedua kami terlalu banyak kasih bola pelan, mereka sudah antisipasi dan kami balik tertekan,” kata Hendra seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

“Di gim ketiga, kami fokus di pukulan pembukaan dan kami usahakan turunkan bola supaya dapat kesempatan untuk menyerang,” ujar Hendra membuka kunci kemenangan di gim penentu.

Di babak kedua atau 16 Besar Fuzhou China Open 2019 besok, Daddies jumpa wakil tuan rumah, Zhang Nan/Ou Xuan Yi. “Untuk besok, kami harus main lebih sabar, apalagi bolanya agak lambat,” tutur Hendra. (bi/jpnn)