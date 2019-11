Daddies Susah Payah Tembus 16 Besar Fuzhou China Open 2019

jpnn.com, FUZHOU - Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies, harus melakoni rubber game berdurasi 56 menit (statistik BWF) untuk memastikan selembar tiket 16 Besar Fuzhou China Open 2019.

Dalam pertandingan di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Rabu (6/11) sore, Daddies menang atas ganda Taiwan Lee Yang/Wang Chi Lin 27-25, 22-24, 21-17.

Duet Merah Putih peringkat dua dunia itu harus memeras keringat meladeni permainan cepat pasangan Taiwan ranking sepuluh itu.

Kemenangan tadi membuat Daddies untuk sementara unggul rekor head to head dengan Lee/Wang 3-1.

Today's victory marks Ahsan/Setiawan's FIFTIETH win in 2019.



For the first time ever, the Daddies reaches 50 wins in a calendar year WOW!!



2019: 50-12 (81%)

2018: 36-14 (72%)

2016: 26-11 (70%)

2015: 45-14 (76%)

2014: 32-8 (80%)

2013: 45-9 (83%)

2012: 6-3 (67%)

2009: 0-2 (0%) pic.twitter.com/YK5qWgIcW0 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) November 6, 2019