1.684 Pelamar CPNS Sipir Kemenkumham Sumsel Ikuti Tes SKB

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 1.684 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk posisi sipir atau penjaga tahanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) akan mengikuti tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) kesamaptaan selama 6 hari. Tes SKB dimulai Senin (23/10) hingga 28 Oktober mendatang di lapangan Stadion Kamboja Palembang.

Koordinator SKB CPNS Kanwil Kemenkumham Sumsel Zulkipli menjelaskan, tes kesamaptaan terbagi ke dalam dua kategori. Yakni kesamaptaan A yang mengharuskan peserta berlari selama 12 menit dan kesamaptaan B yang mewajibkan pelamar CPNS pria mampun melakukan pull up, sit up, push up dan shuttle run 6X10 meter.

Sedangkan tes kesamaptaan bagi pelamar CPNS dari kalangan perempuan juga sama dengan pelamar pria. Hanya saja, waktu tes yang diberikan adalah selama satu menit dan dalam setiap tahapan tes, peserta akan diberi waktu untuk istirahat sebelum tes selanjutnya.

“Pelaksanaan tes ini akan di bagi sebelas kelompok dengan 30 peserta setiap kelompok. Total jumlah peserta SKB ini berjumlah 1.684, dengan rincian 1.480 pria dan 204 wanita,” ujar Zulkipli.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Sudirman D Hury (berkaus cokelat) saat meninjau tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) kesamaptaan bagi CPNS pelamar posisi sipir di Stadion Kamboja Palembang, Senin (23/10). Foto: Kemenkumham

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Sudirman D Hury menambahkan, tes SKB bagi pelamar CPNS untuk posisi sipir itu dipimpin oleh satuan Brimob yang didampingi panitia dan pengawas dari Biro Kepegawaian Kanwil Kemenkumham Kusmiati dan Rusma.

“Tes SKB tersebut diawasi oleh Satuan Brimob Sumsel dikomandoi oleh AKP Maryuno Triyanto,” ujarnya, Senin (23/10).