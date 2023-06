18 Tahun Hiatus, The Corrs Siap Bernostalgia di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Irlandia, The Corrs akan menggelar konser di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada 18 Oktober 2023.

Kabar tersebut disampaikan oleh Ravel Entertainment selaku promotor konser.

"Akhirnya kami bisa mengumumkan konser The Corrs di Jakarta," kata kata Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/6).

Konser tersebut menjadi bagian dari tur reuni 4 bersaudara Andrea (lead vocals), Sharon (violin, piano, vocals), Caroline (drums, piano, vocals), dan Jim (guitar, piano, vocals).

The Corrs diketahui sudah hiatus kurang lebih selama 18 tahun.

Dipuji sebagai 'band keluarga' paling sukses yang muncul dari akhir tahun 90an, The Corrs bakal membawakan lagu-lagu hit untuk penggemar di Indonesia.

Antara lain, Breathless, Runaway, What Can I Do, All The Love in The World, dan lainnya.

"The Corrs bakal tampil dengan durasi 1,5 sampai 2 jam," jelasnya.