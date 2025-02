Menyapa Penggemar di Jakarta, The Corrs Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Band The Corrs akhirnya menyapa para pengemarnya di Jakarta melalui konser bertajuk The Corrs from Jakarta with Love. Digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (8/2) malam, band pop legendaris asal Irlandia itu membuka konsernya dengan menyanyikan lagu Only When I Sleep. Seruan penonton terdengar menggema di area konser tatkala para personel The Corrs berada di atas panggung. Baca Juga: Hari Ini, The Corrs Kembali Gelar Konser di Jakarta Para penonton tampak menikmati penampilan band beranggotakan Andrea, Sharon, Caroline, dan Jim itu. Sesekali terdengar penonton ikut bernyanyi bersama Andrea, sang vokalis. Selanjutnya, The Corrs membawakan lagu berjudul Give Me A Reason. Baca Juga: Anugerah Srikandi Musik & Film Indonesia 2025, Ajang Apresiasi Seniman Berprestasi Andrea pun menyapa para penonton seusai menyanyikan lagu tersebut. "Selamat malam Jakarta," ujar Andrea dengan berbahasa Indoneia, di BCIS, Ancol, Jakarta, Sabtu (8/2).