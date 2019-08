19 Detik, Gol Lucas Moura Masuk Buku Rekor Premier League

jpnn.com, MANCHESTER - Lucas Moura bikin Manchester City gigit jari. Gol dari pemain Brasil itu membuat skor laga City versus Tottenham Hotspur di Etihad Stadium berubah menjadi 2-2 pada menit ke-56.

City makin sakit hati setelah harus berurusan dengan video assistant referee, karena gol Gabriel Jesus dianulir gara-gara insiden bola mengenai lengan rekannya Aymer Laporte. Di luar drama VAR, City pantas geregetan sama Lucas. Pemain yang baru mendapat perpanjangan kontrak (hingga 2024) dari Tottenham itu mencetak gol setelah hanya 19 detik di lapangan.

Lucas masuk menggantikan Harry Winks pada menit ke-56 saat situasi sepak pojok. Dia berlari ke kotak penalti City, datang tepat Erik Lamela melepaskan tendangan sudut dan gol. Lucas menyundul bola ke arah yang tepat.

Gol tersebut masuk dalam buku sejarah Premier League, di bagian gol tercepat yang diciptakan pemain penagganti. Gol Lucas masih selisih delapan detik dari gol yang dicetak Sammy Ameobi untuk Newcastle United ke gawang Tottenham pada 2014. (fs/adk/jpnn)

10 Gol tercepat yang dibuat pemain pengganti dalam sejarah Premier League (sumber Opta)

Sammy Ameobi, 8 seconds: (Newcastle v Tottenham at White Hart Lane, 26/10/2014)

Antoine Sibierski, 15 seconds: (Wigan Athletic v Derby County at Pride Park, 12/01/2008)

Andrew Johnson, 17 seconds: (Fulham v Wolves at Molineux, 23/04/2011)

Gerard Deulofeu, 17 seconds: (Watford v Manchester City at the Etihad Stadium, 09/03/2019)

Yakubu Aiyegbeni, 18 seconds: (Everton v Blackburn Rovers at Ewood Park, 17/04/2010)

Apostolos Vellios, 18 seconds: (Everton v Chelsea at Stamford Bridge, 15/10/2011)

Lucas Moura, 19 seconds: (Tottenham v Manchester City at the Etihad Stadium, 17/08/2019)

Andre Bikey, 19 seconds: (Reading v Chelsea at the Madejski Stadium, 15/08/2007)

Stelios Giannakopoulos, 19 seconds: (Bolton Wanderers v Tottenham at White Hart Lane, 26/04/2008)

Matt Derbyshire, 22 seconds: (Blackburn v Middlesbrough at the Riverside Stadium, 11/08/2007)