Teemu Pukki, King of The Match yang Mengukir Sejarah di Premier League

jpnn.com, NORWICH - Striker Norwich City Teemu Pukki menjadi King of The Match saat timnya menjamu Newcastle United dalam pekan kedua EPL di Carrow Road, Sabtu (17/8) malam WIB.

Pemain asal Finlandia berusia 29 tahun itu mencetak hat-trick untuk kemenangan 3-1 Norwich atas tamunya. Pukki yang merupakan Pemain Terbaik Divisi Championship musim lalu itu membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-32 dengan tendangan voli indah ke sudut kanan atas gawang Newcastle.

Dia mencetak gol keduanya pada menit ke-63 dengan menyasar area tiang dekat dan melengkapi raihan trigolnya dengan menaklukkan kiper Martin Dubravka pada menit ke-75. Newcastle hanya memperoleh gol hiburan pada masa injury time lewat gol Jonjo Shelvey.

Berkat hat-trick itu, Pukki pun berhak memiliki bola pertandingan.

