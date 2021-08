19 Perusahaan BUMN Raih Penghargaan GRC & Performance Exellence Award 2021

jpnn.com, JAKARTA - Majalah BusinessNews Indonesia mengumumkan nama-nama perusahaan penerima The Best GRC & Performance Exellence Award 2021.

Tercatat, sebanyak 19 perusahaan BUMN, 4 BUMD dan 5 swasta mendapatkan penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi tersebut.

GRC & Performance Excellent Award 2021 ini diikuti oleh sekitar 400 perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta yang masuk nominasi.

Ketua Penyelenggara GRC & Performance Excellence Award 2020 Irnanda Laksanawan menjelaskan, dewan juri bersama tim penyelanggara telah menyaring, menyeleksi, mengevaluasi kinerja maupun GRC dari perusahaan-perusahaan yang masuk nominasi.

Dari jumlah itu, hanya sekitar 40 perusahaan yang memenuhi syarat dan diundang untuk memberikan presentasi maupun wawancaranya.

Hasilnya 28 perusahaan terdiri dari perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta terpilih sebagai pemenang.

Antara lain PT BRI (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Jamkrindo, PT Jasa Raharja, PT Petrokimia Gresik, PT Bukit Asam, dan masih banyak lagi.

Acara yang digelar dengan mengangkat tema “Role of GRC During Crisis, Recovery and Reinvention’’ itu bekerjasama dengan OCEG - USA, FHCI (Forum Human Capital Indonesia), Grajosa Resources, IICD (Indonesian Institute Corporate Directorship) bertempat di SKY Ballroom JHL Solitaire Gading Serpong, Kota Tangerang, Kamis (5/8) malam.