2 Hari Lagi Jessica Iskandar dan Richard Kyle Bakal Bertunangan

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan artis Jessica Iskandar dan Richard Kyle.

Keduanya dikabarkan segera menggelar acara tunangan yang akan digelar 15 Juni 2019 mendatang.

Informasi ini diketahui dari unggahan wedding organizer pada akun Instagram @weddingku.

“Counting days to @inijedar & @richo_kyle’s special day! EXCLUSIVE The Engagement of Richard & Jessica on Saturday, 15 June 2019 at 17:45 WIB. Watch it only on weddingku.com/jedaricho! #jedaricho,” begitu caption akun ini dengan menyertakan foto Jessica Iskandar bergaun putih dan Richard berjas hitam.

Dari unggahan tersebut juga diketahui acara ini akan disiarkan secara live di wedding.com/jedaricho.

Untuk acara ini, Jessica Iskandar menggandeng fotografer andal Rio Motret, dan make up artis Rama Jee, sedangkan hiasan ternama dari Rinaldy Yunardi.

Sebelumnya akun Instagram Rio Motret, juga berbagi momen Jedar-Kyle yang diunggah sebagai foto-foto prawedding mereka.(nin/pojoksatu)